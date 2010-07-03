До конца года в Подмосковье планируют обновить 10 набережных

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Десять набережных приведут в порядок в Подмосковье. Работы планируется завершить к концу года. Об этом сообщает портал "Подмосковье Сегодня".

В число благоустраиваемых территорий вошли:

Власиха (территория на реке Закзе)

Пушкинский городской округ (набережная реки Серебрянки)

Раменский городской округ (береговая зона пруда "Чернавка")

Балашиха (набережная реки Пехорки)

Бронницы (пешеходная зона на берегу реки Кожурновки)

Красногорск (набережная Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма)

Солнечногорск (общественная территория)

Дубна (набережная имени Менделеева)

Коломенский городской округ (пешеходный туристический маршрут "Улица Зайцева и Москворецкая набережная")

Сергиев Посад (общественные территории и набережная Келарского пруда)