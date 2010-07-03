Фото: портал мэра и правительства Москвы

Согласован первый этап реконструкции Крутицкой набережной в Таганском районе столицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Председатель комитета Валерий Леонов, которого цитирует пресс-служба, сообщил, что согласована реконструкция участка Крутицкой набережной с расширением проезжей части до четырех полос и переустройством инженерных коммуникаций. Переустроить планируют сети, городскую канализацию, дождевую канализацию и электрические сети.

Уточняется, что участок строительства находится на территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Крутицкого Подворья, XV-XVII веков". Часть реконструируемой дороги проходит вдоль Москвы-реки от Саринского проезда до Симоновской набережной.

Ранее сообщалось, что на берегу Москвы-реки в районе ЗИЛа сделают две пешеходные набережные. Первая набережная протянется вдоль существующей Симоновской набережной, вторую устроят от затона Новинки до проспекта Андропова.

До конца года столичные власти также намерены завершить реконструкцию набережной Шитова и причала Черкизовского пруда. На набережной пруда обновят причал и террасу, обустроят два деревянных настила для прогулок и создадут места отдыха с качелями и беседками.

