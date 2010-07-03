В России появится ГОСТ на светофоры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
В России создадут ГОСТ на светофоры. Его разработкой в 2019 году займется Росавтодор. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на комитет по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги". В новом стандарте будут прописаны правила содержания и ремонта светофоров.
Новый ГОСТ будет регулировать сроки проверки и ремонта светофоров, виды работ, их периодичность и другие нюансы обслуживания.
"В действующем ГОСТе "Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные" правила содержания светофорных объектов не отражены. Нет детально прописанных работ по содержанию и в базе техрегламента Таможенного союза "Безопасность автодорог", – пояснили в ведомстве.
В связи с введением обязательного светофорного регулирования переходов через многополосные трассы с 2014 года число светофоров на внегородских дорогах резко увеличилось. Это требует дополнительных мероприятий по поддержанию их в работоспособном состоянии.
За последние годы устройств стало почти на треть больше, их было 1187 единиц в конце 2016 года и стало 1571 по данным на июнь 2019 года.
О плохом качестве освещения говорил 26 июня Владимир Путин. Он отметил, что за пределами агломераций практически на всех дорогах "кромешная темень".
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