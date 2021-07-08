В Минздраве рассказали о влиянии жары на болеющих COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Жара может поспособствовать обострению сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с коронавирусной инфекцией, предупредила главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Тромбозы и сердечно-сосудистые катастрофы – наиболее распространенное осложнение у больных коронавирусом. При жаре ситуация обостряется, и болезнь быстрее может принять негативное течение", – заявила она.
По словам врача, прежде всего это касается пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, причем в зоне риска находятся и те, кто переносит COVID-19 в легкой форме.
Ткачева рекомендовала заболевшим строго соблюдать инструкции медиков и пить больше воды. Также она посоветовала снизить физическую активность и по возможности избегать жары.
Ранее главный врач столичной поликлиники № 220 Владимир Терещенко заявил, что вакцинацию от коронавируса не следует откладывать из-за жары, поскольку в такую погоду COVID-19 переносится гораздо тяжелее. Он отметил, что знойная погода способствует усилению нагрузки на организм, а также нередко вызывает резкое обострение имеющихся хронических заболеваний.
В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.
Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.
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