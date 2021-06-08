На Собчак подали в суд после вопроса на ПМЭФ

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Иск о защите чести и достоинства к телеведущей и блогеру Ксении Собчак, который после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подала юрист Эльнара Троицкая, был направлен в Останкинский районный суд Москвы по адресу программы "Осторожно, Собчак". Об этом сообщает РИА Новости.

"Исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, а также об охране изображения и требование об удалении изображения гражданина, так как не было получено надлежащим образом согласие, направлено в Останкинский суд Москвы. Потому что это – единственный известный адрес местонахождения Ксении Собчак, который моей компании удалось выяснить, исходя из интернет-ресурсов", – пояснила Троицкая.

По ее словам, на YouTube-канале "Осторожно, Собчак" есть адрес, по принадлежности которого и был подан иск. Также Троицкая рассказала, что ходатайствовала о предоставлении сведений из адресно-справочной книги и миграционной службы о месте регистрации и жительства Собчак.

Как сообщалось, Эльнара Троицкая предъявила Собчак иск на 50 миллионов рублей из-за двусмысленного вопроса, который журналистка задала ей во время съемки блога на ПМЭФ.