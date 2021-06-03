Телезрителям рассказали об интересных событиях на МЭФ

Затор ценой в миллионы собрался в Петербурге. Это машины гостей международного экономического форума, а скопились они на подъезде к центру "Экспофорум", где все и происходит. Пассажиры люксовых машин возмущаются, что никто не ликвидирует затор.

Люксовые на форуме даже сырники. Порция стоит 1 100 рублей. В сети появились фото и видео меню из буфета. Полторы тысячи стоит, например, чай. За порцию овсянки с ягодами надо будет отдать 500 рублей. За бокал пива просят 1 300. А бизнес-ланч обойдется почти в четыре тысячи.

Ксения Собчак предположила, что экономический форум медленно превращается в Гербалайф. А у отеля "Астория" девушки записывают сторис на фоне тех самых люксовых автомобилей.

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