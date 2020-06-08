Ученые назвали опасность негативных мыслей

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Ученые Университетского колледжа Лондона узнали, что из-за негативных мыслей у человека может начаться развитие болезни Альцгеймера. Исследование специалистов, где указана новая причина опасного слабоумия, размещено в издании Alzheimer's & Dementia.

Исследовательские работы продолжались несколько лет. Изучались показатели здоровья 360 человек старше 55 лет. Отмечается, что добровольцы, у которых измерялся уровень депрессивности и тревожности, периодически говорили о том, как часто они размышляли о прошлом и беспокоились о будущем.

При этом люди проходили тестирование на память, внимание, пространственное мышление, а также язык. В итоге было обнаружено, что негативное мышление связано со снижением когнитивных функций. Все это отражалась и на памяти, возникали осложнения, приводящие к болезни Альцгеймера. Во время экспериментов стало известно, что в мозге людей, которые негативно мыслили, откладывались вредные белковые агрегаты.

Так, по словам экспертов, ранее было доказано, что депрессия и тревожность считаются факторами развития деменции. Подчеркивается, что впервые ученые продемонстрировали взаимосвязь определенных видов мышления и недуга в виде Альцгеймера.

Ранее говорилось, что ученые нашли лекарство против слабоумия и болезни Альцгеймера.