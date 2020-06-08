В Госдуме предложили освободить часть абитуриентов от платы за общежитие

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил предоставлять места в общежитиях на период вступительной кампании иногородним абитуриентам, чьи родители потеряли работу во время пандемии, передает RT.

Он сообщил, что из-за коронавируса российские вузы приняли решение о проведении приемной кампании в дистанционном режиме. При этом для творческих вузов и учреждений, где проводятся дополнительные вступительные испытания, были сделаны исключения.

Депутат пояснил, что эти заведения при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора могут провести дополнительные экзамены и творческий конкурс в очной форме. Однако он подчеркнул, что в этот период иногородние абитуриенты могут ощутить финансовые трудности.

"Прошу рассмотреть возможность для иногородних абитуриентов, чьи родители (или один из родителей) в период особых мер потеряли работу и встали на учет в качестве безработных, предоставлять место в общежитии на период вступительной кампании на безвозмездной основе, если условия поступления в выбранный ими вуз предусматривают очное проведение экзаменов", – заявил Федоров.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что большинство российских вузов решили не повышать стоимость обучения в новом учебном году. Он подчеркнул, что стоимость будет зафиксирована на уровне 2019 года.

