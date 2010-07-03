В Сети оценили реакцию российских моряков на инцидент в Тихом океане

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Интернет-пользователи на Западе оценили "загорающих" российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с крейсером ВМС США в Восточно-Китайском море.

Об этом написали многие СМИ, а пользователи отметили, что, несмотря на опасную ситуацию, российские моряки спокойно продолжили отдыхать, не обращая внимания на сближение с крейсером.

"Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!" – написал @flseniel.

"Российские моряки, похоже, хорошо проводят время на борту", – отметил @HoansSolo.

Ранее ВМС США заявили, что российские моряки действовали "непрофессионально" и "небезопасно".

Инцидент случился в 6:35 по московскому времени. Противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование в Восточно-Китайском море из-за ситуации с ракетным крейсером USS Chancellorsville (CG-62) ВМС США.

Судну пересек курс американский крейсер – он внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от россиян.

"Адмирал Виноградов" – корабль проекта 1155. Спущен на воду в 1987 году, введен в состав Тихоокеанского флота. Имеет восемь пусковых установок "Раструб", восемь пусковых установок зенитно-ракетного комплекса "Кинжал".