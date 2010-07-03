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11:58

Российский корабль едва не столкнулся с крейсером США

безопасность

11:58

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Фото: ТАСС/Zuma/ MC3 Ryan M. Breeden

Противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование в Восточно-Китайском море из-за ситуации с ракетным крейсером USS Chancellorsville (CG-62) ВМС США.

Инцидент случился в 6:35 мск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота. Судну пересек курс американский крейсер – он внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от россиян.

"На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", – указано в релизе.

"Адмирал Виноградов" – корабль проекта 1155. Спущен на воду в 1987 году, введен в состав Тихоокеанского флота. Имеет восемь пусковых установок "Раструб", восемь пусковых установок зенитно-ракетного комплекса "Кинжал".

Ранее сообщалось, что в середине мая на фоне обострения ситуации вокруг Ирана США сосредоточили в районе Персидского залива около семи военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln. В залив вошли эсминцы McFaul и Gonzalez с управляемым ракетным вооружением. Каждый из них может нести по 90 крылатых ракет Tomahawk и ракет другого класса.

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безопасность

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