Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

06:05

Ракетный крейсер и сухогруз столкнулись у восточного побережья США

происшествия за рубежом

06:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/eabff

Два корабля столкнулись в процессе пополнения запасов у восточного побережья США, передает News.ru

По информации пресс-службы ВМС США, речь идет о незначительном происшествии. Отмечается, что ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary задели друг друга кормами.

Пострадавших в результате инцидента нет. Корабли смогли продолжить плавание. Оценка ущерба будет произведена после того, как они вернутся в порт.

Командование ВМС США пообещало провести свое расследование случившегося. Корабли действовали совместно с авианосной ударной группой во главе с авианосцем Abraham Lincoln.

Ранее американское издание The National Interest назвало российскую подлодку "Казань" проекта "Ясень-М" самой грозной вражеской субмариной для флота США.

Контр-адмирал Дэйв Джонсон заявил, что в лице "Казани" США могут столкнуться "с суровым потенциальным противником".

Отмечается, что предшественница "Казани" — субмарина "Северодвинск" — вызывала восхищение у главнокомандующего ВМС США в Европе Джеймса Фогго.

происшествия за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика