Ракетный крейсер и сухогруз столкнулись у восточного побережья США

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Два корабля столкнулись в процессе пополнения запасов у восточного побережья США, передает News.ru

По информации пресс-службы ВМС США, речь идет о незначительном происшествии. Отмечается, что ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary задели друг друга кормами.

Пострадавших в результате инцидента нет. Корабли смогли продолжить плавание. Оценка ущерба будет произведена после того, как они вернутся в порт.

Командование ВМС США пообещало провести свое расследование случившегося. Корабли действовали совместно с авианосной ударной группой во главе с авианосцем Abraham Lincoln.

Ранее американское издание The National Interest назвало российскую подлодку "Казань" проекта "Ясень-М" самой грозной вражеской субмариной для флота США.

Контр-адмирал Дэйв Джонсон заявил, что в лице "Казани" США могут столкнуться "с суровым потенциальным противником".

Отмечается, что предшественница "Казани" — субмарина "Северодвинск" — вызывала восхищение у главнокомандующего ВМС США в Европе Джеймса Фогго.