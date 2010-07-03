Адмирал оценил действия американских моряков в Тихом океане

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Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов прокомментировал инцидент, который произошел в Восточно-Китайском море из-за ситуации с ракетным крейсером USS Chancellorsville (CG-62) ВМС США.

По его словам, подобное могло произойти либо из-за безалаберности капитанов, либо в результате злонамеренного умысла.

"Просто хамство! Потому что для кораблей такого водоизмещения, как большой противолодочный корабль или корабль-крейсер, сближаться на подобные расстояния в море это либо полная безграмотность управляющего маневром, либо умышленные злонамеренные действия. Воспитанные моряки любого флота таких вещей не допускают", – сказал Попов в беседе с ИА "НСН".

По его словам, это был опасный маневр, который мог стать причиной столкновения.

Инцидент случился в 6:35 по московскому времени. Противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование в Восточно-Китайском море из-за ситуации с ракетным крейсером USS Chancellorsville (CG-62) ВМС США.

Судну пересек курс американский крейсер – он внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от россиян.

"Адмирал Виноградов" – корабль проекта 1155. Спущен на воду в 1987 году, введен в состав Тихоокеанского флота. Имеет восемь пусковых установок "Раструб", восемь пусковых установок зенитно-ракетного комплекса "Кинжал".