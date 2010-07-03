Дерматолог предупредил о появлении родинок из-за активного солнца

Если в жаркую погоду находиться под прямыми солнечными лучами, на теле могут появиться новые родинки. Об этом Агентству "Москва" сообщил главный дерматовенеролог и косметолог столичного депздрава Николай Потекаев.
Профессор напомнил, что солнечные лучи – это "основной стимулятор появления родинок", тогда как генетический фактор стоит на втором месте. Родинки образуются под воздействием на кожу ультрафиолета, пояснил Потекаев. Третьей причиной появления родинок он назвал колебания гормонального фона в пубертатный период и у беременных.
По словам специалиста, новые родинки сами по себе не опасны, поэтому беспокоиться по поводу их появления не нужно. Тем не менее в период солнечной активности он посоветовал пользоваться солнцезащитными кремами, чтобы защитить кожу от развития меланомы.
Как рассказал главный дерматолог Москвы, "активное воздействие ультрафиолета на кожу является основной причиной возникновения меланомы и рака кожи". Чтобы этого избежать,лучше регулярно наносить солнцезащитный крем перед выходом из дома и на пляже или же выбрать закрытую одежду из легких тканей, рекомендовал эксперт.
"Раньше была другая культура поведения на солнце, и люди ходили в закрытой одежде; купальные костюмы также были другие, да и пляжей в их современном виде не было. Поэтому заболеваемость раком кожи и меланомой была ниже", – пояснил Потекаев.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что жара может привести к обострению хронических заболеваний. Как пояснили в ведомстве, высокая температура на улице и в помещениях может негативно сказаться на здоровье людей, особенно пожилых и детей. Москвичам посоветовали не находиться на улице слишком долго, ограничить физические нагрузки, а также есть больше фруктов и овощей.
Синоптики предупредили. что в субботу, 8 июня, воздух в столице может прогреться до 32 градусов. Из-за аномальной жары Гидрометцентр России объявил об оранжевом уровне погодной опасности на 9 июня.
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