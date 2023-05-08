За сутки в РФ выявили 3 118 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

За прошедшие сутки на территории России коронавирусной инфекцией заболели 3 118 человек, скончались 28 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно информации, за минувший день в больницу попали 283 человека, что оказалось на 22,3% меньше, чем 7 мая. Также выздоровели 3 656 пациентов.

Рост количества госпитализаций зафиксировали в 18 регионах России, снижение произошло в 36 субъектах страны, ситуация не поменялась в 31 регионе.

До этого на территории РФ выявили 4 281 случай коронавируса. 7 мая госпитализировали 802 человека, а также зафиксировали 33 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор продолжит контролировать ситуацию с распространением COVID-19, несмотря на решение Всемирной организации здравоохранения об отмене статуса пандемии. В ведомстве заявили, что ситуация по коронавирусу в мире по-прежнему остается достаточно сложной. Вирус продолжает мутировать.

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19