В России за сутки выявили 4 281 случай коронавируса

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На территории Российской Федерации за минувшие сутки выявили 4 281 случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным штаба, за прошедшие 24 часа в России госпитализировали 802 человека. Кроме того, зафиксировали 33 летальных исхода.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки 6 612 человек.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что "Арктур" может быть опасен для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Он редко вызывает тяжелую форму заболевания. Но, как и для всех вариантов коронавируса, главные группы риска – это пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Он посоветовал россиянам соблюдать противоэпидемические меры, чтобы снизить риск заражения новой мутацией.



Роспотребнадзор сообщил, что продолжит контролировать распространение COVID-19 в России