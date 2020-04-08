Москвичей предупредили о резком похолодании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики заявили, что в ночь на субботу, 11 апреля, столичный регион окажется в зоне холодного фронта. Об этом говорится на сайте "Метеоновости".

"Пройдут небольшие осадки, и это может быть и мокрый снежок. Температура под утро понизится в Москве до 0 градусов, а местами – до минус 3 градусов", – предупредили метеоспециалисты.

Согласно прогнозу, в субботу воздух прогреется только до 5 градусов. В результате средняя суточная температура воздуха в Москве и области окажется ниже нормы на пару градусов.

Ранее москвичей предупредили о порывистом ветре. Также синоптики заявили о сохранении неустойчивой погоды в городе.