Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: depositphotos/VBaleha

В столице и Московской области на четверг, 9 апреля, объявлен желтый уровень погодной опасности. Погода потенциально опасна из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – с 9:00 9 апреля до 21:00 9 апреля", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду на текущей неделе. Отмечалось, что на погоду в столичном регионе окажет влияние обширный атлантический циклон, сформировавшийся на севере Скандинавии.

К концу недели воздух прогреется до уровня 10–12 градусов. Уже в субботу на погоду в Москве и области окажет влияние тыловая часть циклона и холодные воздушные массы, а уже в ночь на воскресенье ожидаются заморозки, прогнозируют синоптики.

