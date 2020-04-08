Новый уровень. Стоит ли сократить рабочее время после пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тренер – эксперт в области подбора персонала Анастасия Городецкая в беседе с Москвой 24 поддержала идею депутата Сергея Вострецова сократить рабочее время и создать удаленные рабочие места после разрешения ситуации с COVID-19.

По ее мнению, современный человек заслужил четырехдневную рабочую неделю и возможность работать дистанционно.

Городецкая уверена, что в нынешних реалиях просто необходимо принимать подобные меры.

"Потому что время давно пришло по распределению нагрузки на сотрудников, по реорганизации всей работы. Мы работаем в XXI веке, и, безусловно, очень многие вещи можно делать быстрее, можно делать и удаленно", – заявила эксперт.

Как отметила специалист, подобный опыт давно используется в других странах. "Я всегда выступала за сокращение рабочего времени. Это такая современная тенденция – четырехдневная рабочая неделя. В мире есть очень эффективные примеры, эксперименты. Например, в Швеции, вообще в Европе, в США. Там идут на такие варианты работы", – рассказала эксперт.

Городецкая считает, что любые меры в подобном ключе стоит принимать. Единственная проблема, по мнению эксперта, – это оплата труда.

"Я всегда выступала за то, что оплата должна происходить именно за конкретную работу. И если сотрудник ее сделал быстрее, то это хорошо. Он не должен терять в деньгах по этому поводу. Не хотелось бы, чтобы подобная мера стала возможностью урезать уровни заработных плат и использовать этот ход как повод для того, чтобы каким-либо образом сэкономить на труде", – заявила эксперт.

Она добавила, что предложение, вынесенное на рассмотрение Госдумы, обязательно должно содержать часть, связанную с урегулированием вопроса о зарплате.

Городецкая также считает, что против подобного нововведения могут выступить крупные производства. Однако эксперт уверена, что даже заводы вполне могут перейти на сокращенную рабочую неделю, стоит лишь обратить внимание на международный опыт.

"Если рабочих нет никакой возможности перевести на четырехдневную рабочую неделю, то работодателю так только кажется. На самом деле возможности есть. Международный опыт нам это показывает. Например, Volvo. Завод именно таким образом организовывает работу", – заявила Городецкая.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил с предложением сократить рабочее время и создать удаленные рабочие места после разрешения ситуации с коронавирусной инфекцией. По его мнению, также нужно рассмотреть возможность организации дистанционного обучения на постоянной основе.

Многие компании могут оставить своих сотрудников работать на дому после снятия режима самоизоляции, заявил президент Союза деловых людей, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Илья Тимошин. По его словам, 70% блоков самых разных компаний могут спокойно функционировать эффективно, при этом работая удаленно. Тимошин считает, что когда предприниматели увидят, что такая схема работает, то они будут использовать ее и после самоизоляции.