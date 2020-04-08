В ГД заявили о необходимости изучить предложение о введении рабочих суббот

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В России нужно рассмотреть введение рабочих суббот после урегулирования ситуации с коронавирусом, заявил зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

По его словам, такие предложения нужно рассматривать в комплексе других мер, направленных на поддержку экономики.

"Нужно понимать, когда мы выйдем из этой ситуации, хотя бы примерно пройдем пик, а после уже рассматривать все меры, которые будут предложены правительством, губернаторами, активными гражданами", – приводит слова Терентьева Агентство "Москва".

Другой член комитета Сергей Вострецов, в свою очередь, заявил о невозможности введения рабочих суббот.

"Никогда и дума это не поддержит. Если что-то и нужно восстанавливать, то не за счет людей, не за счет их рабочего времени. Нерабочей субботы люди сто лет добивались", – сказал Вострецов.

Ранее стало известно, что пандемия коронавируса снизила спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков. Кроме того, у работодателей отсутствует интерес к ивент- и офис-менеджерам, горничным, секретарям и фитнес-тренерам.

При этом количество вакансий удаленной работы за месяц увеличилось в целом по России на 71 процент, в Москве – на 25 процентов. В свою очередь, число резюме кандидатов на удаленную работу выросло на 220 процентов.

Российское правительство готовит новые меры, направленные на поддержку граждан и бизнеса в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.