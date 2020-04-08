В ГД заявили о необходимости изучить предложение о введении рабочих суббот

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В России нужно рассмотреть введение рабочих суббот после урегулирования ситуации с коронавирусом, заявил зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
По его словам, такие предложения нужно рассматривать в комплексе других мер, направленных на поддержку экономики.
"Нужно понимать, когда мы выйдем из этой ситуации, хотя бы примерно пройдем пик, а после уже рассматривать все меры, которые будут предложены правительством, губернаторами, активными гражданами", – приводит слова Терентьева Агентство "Москва".
Другой член комитета Сергей Вострецов, в свою очередь, заявил о невозможности введения рабочих суббот.
"Никогда и дума это не поддержит. Если что-то и нужно восстанавливать, то не за счет людей, не за счет их рабочего времени. Нерабочей субботы люди сто лет добивались", – сказал Вострецов.
Ранее стало известно, что пандемия коронавируса снизила спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков. Кроме того, у работодателей отсутствует интерес к ивент- и офис-менеджерам, горничным, секретарям и фитнес-тренерам.
При этом количество вакансий удаленной работы за месяц увеличилось в целом по России на 71 процент, в Москве – на 25 процентов. В свою очередь, число резюме кандидатов на удаленную работу выросло на 220 процентов.
Российское правительство готовит новые меры, направленные на поддержку граждан и бизнеса в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
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