Росалкогольтабакконтроль опроверг проблемы со сканированием алкоголя в магазинах Москвы

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Проблем со сканированием алкоголя в столичных магазинах со стороны системы ЕГАИС не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Вечером 7 марта в ряде СМИ распространялась информация о массовом сбое при продаже алкоголя и сигарет в Москве. Это связали с возможной хакерской атакой или проблемами на серверах Росалкогольтабакконтроля.

"Никаких ограничений в работе системы ЕГАИС нет", – подчеркнули в службе.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести запрет для несовершеннолетних на посещение специальных алкогольных магазинов. По его словам, владельцы торговых точек снижают цены, так как зарабатывают на спиртных напитках, однако очень много детей ходят в подобные места именно за дешевым ассортиментом.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. В частности, от спиртного страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто пьет алкоголь, часто бывает ожирение печени, отметила врач.

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