Законопроект о запрете продажи алкоголя возле касс внесли в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты внесли в Госдуму РФ два законопроекта о запрете продавать алкоголь в зоне возле магазинных касс. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на автора одной из инициатив, главу комитета ГД по труду Ярослава Нилова.

По его словам, исключением будут считаться только кассы, специально отведенные для продажи алкогольной продукции, то есть в специальных магазинах или в спецотделах торговых точек.

Сами изменения предполагают уточнение федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта", а также редактирование КоАП РФ. В последний предлагается ввести штрафы для должностных и юридических лиц.

Наказание может составить от 100 до 200 тысяч рублей для первых и от 300 до 500 тысяч – для вторых. При этом для юрлиц будет предусмотрен вариант с конфискацией продукции. Если инициативу примут, то закон может вступить в силу уже 1 июля 2024 года.

Ранее думский комитет по охране здоровья направил в российский кабмин законопроект о запрете продажи безалкогольного пива несовершеннолетним. Это может коснуться продуктов на основе пива, если содержание алкоголя не превышает 0,5%.

До этого в Общественной палате предложили ограничить продажу жидкостей крепче 30 градусов в российских аптеках. В список, в частности, вошли корвалол и валокардин. Общественники предложили не только ограничить время продажи лекарств по аналогии с алкоголем, но и повысить их стоимость до минимальной цены за водку.

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