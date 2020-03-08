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Общество

11:24

Более 650 пар расписались в Москве накануне 8 Марта

общество город

Фото: depositphotos/mary_smn

В преддверии Международного женского дня московские ЗАГСы провели более 650 торжественных церемоний заключения брака. Эта цифра значительно превысила показатели прошлых лет, передает Агентство "Москва".

"В 2017 году брак зарегистрировали около 200 пар, в 2018 году – около 500, а на 2019 год пришелся пик популярности регистраций брака, приуроченных к празднованию Международного женского дня", – говорится в сообщении.

Так, в прошлом году 7 и 9 марта поженились около тысячи влюбленных. Сообщается, что в 2019 году Международный женский день праздновали накануне Великого поста.

В этом же году отделения ЗАГС встречали влюбленных тематическим убранством. Кроме того, брачующимся были сделаны сладкие комплименты, женщинам дарили цветочные композиции. В некоторых отделениях для посетителей читали стихи.

Накануне 8 Марта заключить брак можно было на новых площадках. В частности, молодые люди расписывались в особняке "Роял", башне "Меркурий", Центре искусств храма Христа Спасителя, "Москвариуме".

Отмечается, что в день праздника городские ЗАГСы не работают.

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