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Москва 24

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Общество

11:17

Медики в аэропорту станцевали под саундтрек "Охотники за приведениями"

общество

Медики в аэропорту устроили танцы под саундтрек "Охотники за приведениями"

"Вирусный" ролик сняли в терминале F Шереметьево, куда прилетают туристы из Китая и Ирана, передает телеканал Москва 24.

Медики устроили танцы под саундтрек "Охотники за приведениями". Сотрудники медицинской службы находятся на постоянном дежурстве в столичных аэропортах в связи с коронавирусом.

Накануне первый случай коронавируса был обнаружен на Мальте. Заболевшей оказалась 12-летняя девочка. Инфицированная во вторник вернулась в республику из Италии. Другие подробности не приводятся.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что количество зараженных коронавирусом людей в мире превысило 100 тысяч.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае превысило три тысячи, за сутки умерли 27, выздоровели 1661.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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