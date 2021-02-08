Россиян предупредили об опасном погодном явлении

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жителей России ожидает 5-дневное экстремальное понижение температур. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, с 7 по 11 февраля на территории страны ожидается аномальный холод. В этот период температура будет ниже нормы на 7 и более градусов.

"Это опасное явление погоды. <...> Такое шторм-предупреждение было выпущено, и все готовятся к этому", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Специалист уточнил, что предупреждение о погодной опасности актуально для большей части территории страны. Аномальный холод ожидается в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах, а также на Урале и в Западной Сибири. Аномалии в среднем составят от -8 до -10 градусов.

Ранее Вильфанд спрогнозировал пик холодов в Москве. В частности, в ночь на вторник в столице ожидаются морозы до -27 градусов.

Из-за этого в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 7 по 9 февраля.

Сообщалось также, что температуру в городской системе отопления столицы подняли до максимального значения. Об этом сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.