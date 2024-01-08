Переменная облачность и до 17 градусов мороза ожидаются в Москве 8 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первый день недели, 8 января, в столице прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах ожидается гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 15 до 17 градусов мороза, по области – от 15 до 20 градусов мороза.

Западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что после понедельника, 8 января, температура в Москве может подняться до минус 1–6 градусов, однако комфортной зимы ожидать не стоит.

До этого еще один специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве выросла на 8 сантиметров. Метеоролог предупредил, что с 9 января в столице вновь прогнозируются осадки.

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