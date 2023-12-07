ООН заявила, что недоедающих в мире за год стало почти на 30% больше

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Количество испытывающих острую нехватку продовольствия в мире по итогам 2023 года вырастет почти на 30%, до 333 миллионов человек. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, передает РИА Новости.

По ее данным, десятки миллионов людей испытывают дефицит еды из-за изменения климата и вызванных им природных катаклизмов. Организация призвала защитить наиболее уязвимые слои населения, которые находятся на переднем крае климатического кризиса, чтобы остановить рост глобального голода.

"Учитывая, что в этом году 333 миллиона человек сталкиваются с острой нехваткой продовольствия и нехватка финансирования ВПП составляет более 60%, крайне важно, чтобы мир уделял приоритетное внимание защите людей от предсказуемых климатических потрясений, прежде чем они окажутся в условиях отсутствия продовольствия", – говорится в публикации.

В 2021 году ВПП оценивала показатель недоедающих в 193 миллиона человек, в 2022 году – в 258 миллионов.

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