Врачи посоветовали пить чай с имбирем после новогоднего корпоратива

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Чай с имбирем поможет справиться с тошнотой после новогоднего корпоратива, а токсины поможет вывести фитнес, рассказали врачи, опрошенные РИА Новости.

Как отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Андрей Тяжельников, восстановиться после новогоднего корпоратива поможет легкий завтрак, состоящий из овощей, фруктов и орехов.

"В обед и ужин не стоит нагружать себя жирной и тяжелой пищей. Лучше придерживаться легкой диеты: бульоны, каши, рыба, овощи, фрукты. Но нельзя голодать, даже если с вечера вы изрядно переели", – подчеркнул врач.

По его словам, облегчает состояние после алкоголя употребление меда, а чай с имбирем снимет тошноту.

Тяжельников также посоветовал употреблять продукты богатые калием и натрием.

По его словам, облегчить тяжелое состояние после выпитого спиртного может спорт или прогулка на свежем воздухе.



В свою очередь, заведующий клиническим филиалом МНПЦ наркологии Валентин Скрябин отметил, что распространенное убеждение о том, что сауна может помочь от похмелья, ошибочно.

"Сауна может усугубить симптомы употребления алкоголя или похмелья, причем сделать это в считанные минуты", – пояснил он.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин предупредил о смертельной опасности употребления алкоголя перед сном. Он отмечал, что из-за алкоголя у человека происходит нарушение фаз сна, появляется головная боль и слабость.

До этого Холдин предупреждал, что употребление спиртного также способствует появлению или усилению симптомов тревожного, депрессивного и других ментальных расстройств. Эксперт отмечал, что снимать стресс лучше иными способами, а для того чтобы понять, какие действия расслабляют, потребуется проанализировать свой образ жизни.

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