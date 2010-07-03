Небольшие осадки и плюс 3 градуса обещают синоптики в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 7 декабря, столица будет находиться в теплом секторе северо-атлантического циклона, сообщает портал "Метеоновости".

При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Воздух в Москве прогреется до 1–3 градусов тепла, по области – до -2... +3 градусов.

Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу в середине дня составит 742 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики прогнозировали теплую, слякотную и ненастную погоду в выходные. Местами пройдет дождь с мокрым снегом. Будет дуть порывистый ветер.

При этом специалисты не исключили возможные ледяные дожди.

И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз погоды на Новый год. Он не исключил, что ночь на 1 января 2020 года будет бесснежной. Метеоролог также отметил, что праздничные ночи без снега в Москве стали более частыми. За последние годы такие ночи наблюдались в 2006 и 2017 годах.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 31 декабря в Москве вероятен небольшой снег. А в первую ночь 2020 года столбики термометров покажут от -7 до -9 градусов. Дневная температура воздуха 1 января 2020 года составит от -3 до -5 градусов.

По прогнозам метеорологов, зимой в столичном регионе также возможны 20-градусные морозы, которые будут сменяться оттепелями. В столице прогнозируется сразу несколько таких периодов.