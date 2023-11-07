Россиян могут начать уведомлять о магнитных бурях по СМС

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

В России предложили начать уведомлять граждан о магнитных бурях по СМС. Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой предусмотреть такую рассылку. Об этом пишет ТАСС.

Парламентарий уже направил письмо с предложением главе МЧС РФ Александру Куренкову.

"Прошу <...> рассмотреть целесообразность предоставления гражданам на добровольной основе права получать СМС-уведомления о наступлении магнитных бурь и в случае поддержки такой инициативы поручить профильным департаментам МЧС ее реализовать", – говорится в обращении Даванкова.

Он отметил, что министерство здравоохранения РФ рекомендует гражданам во время магнитных бурь корректировать прием лекарств, рацион питания, а также изменить физическую активность. Однако в России нет общей системы оповещения об этом геофизическом явлении, подчеркнул парламентарий. В результате метеозависимые граждане не принимают меры, которые могли бы улучшить их самочувствие, объяснил Даванков.

"При этом в России с 2020 года успешно функционирует система СМС-оповещения МЧС об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", – напомнил он.

Такая рассылка позволит предотвратить ущерб жизни и здоровью людей, резюмировал вице-спикер Госдумы.

Ранее профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что активность Солнца системно повышается, из-за чего количество магнитных бурь может вырасти. Профессор отметил, что прямой связи между активностью Солнца и бурями нет, но есть корреляция.

В свою очередь, врач Роман Горенков посоветовал во время магнитных бурь избегать стрессов, ограничивать физические и умственные нагрузки, пить больше воды.



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