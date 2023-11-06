Ученые просчитались в оценках мощности магнитной бури

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Ученые неправильно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, которые в итоге привели к сильнейшей магнитной буре и полярным сияниям, видимым из нетипичных регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Специалисты рассматривали выброс как рядовой, причем по всем признакам. Солнце выбросило мощный плазменный поток в сторону Земли 3 ноября. По расчетам исследователей, приход плазмы к Земле ожидался 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса.

На самом деле оказалось, что облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за двое суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой.

В итоге магнитная буря началась на Земле 5 ноября. Она оказалась настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать вплоть до юга России.

Ожидается, что утром 6 ноября Земля еще будет находиться в облаке солнечной плазмы. Температура межпланетного газа в окрестностях Земли повысилась до 300 тысяч градусов, то есть примерно в 10 раз, а скорость солнечного ветра возросла с 350 до 500 километров в секунду.

Буря классифицирована как G3, однако это не рекорд даже для текущего года. Буря 23–24 апреля в пике достигала G4. Последний раз бурю уровня G5 регистрировали 11 сентября 2005 года.

В ночь на понедельник полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце достигло южных широт России. Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал, что на Солнце произошла мощная вспышка, часть этого вещества достигла Земли.

Этого вещества оказалось столько, чтобы сильно возмутить магнитное поле Земли – настолько, что полярное сияние достигло южных широт, в том числе Крыма.

Назаров уточнил, что красноватый цвет сияния, который был виден в Крыму, связан с тем, что в южных широтах можно наблюдать верхнюю границу свечения, а состав атмосферы на этих высотах характеризуется красным спектром сияния.

Эксперты предупреждают, что возмущение геомагнитного поля уровня G3 может вызвать на Земле неполадки в энергетических системах.

Врач Роман Горенков посоветовал во время магнитных бурь избегать стрессов, ограничивать физические и умственные нагрузки, пить больше воды.



Мощные геомагнитные вспышки произошли на Солнце