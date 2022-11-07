За полгода в Центр поддержки промышленности обратились 250 столичных предприятий – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С апреля за помощью в Центр поддержки промышленности Москвы обратились 250 компаний, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что там предприятиям оказывают помощь в решении разных вопросов – от подбора поставщиков до предоставления площадки под производство. Речь идет как о крупных компаниях, так и о малом и среднем бизнесе, если деятельность связана с производством.

По словам Ефимова, от 250 компаний поступило 300 запросов и половина из них уже решена. Он рассказал, что чаще всего компании обращаются по вопросам оказания мер поддержки, финансирования и кредитования, а также подбора поставщиков и взаимодействия с органами власти.

Чтобы получить консультацию, предприятию нужно оформить заявку в Центре. Затем компании назначается куратор – личный помощник, который сопровождает ее на всех этапах решения проблемы.

Ранее Сергей Собянин решил снизить ставку по льготным кредитам для компаний промышленности с 11 до 9%. Данная мера коснется не только новых заемщиков, но и ранее одобренных кредитов. Максимальный размер кредита до 1 миллиарда рублей предусмотрен для промпредприятий, реализующих инвестпроекты.

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