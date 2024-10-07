МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о тумане ночью и утром 8 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман ожидается в Московском регионе в ночь на вторник, 8 октября. Об этом сообщается в телеграм-каналах управления МЧС РФ по Москве и Подмосковью.

Предупреждение о тумане с ухудшением видимости до 300–800 метров будет действовать с 19:00 7 октября до 10:00 8 октября. В связи с этим ведомство попросило жителей области соблюдать осторожность.

Во вторник, 8 октября, в Москве также прогнозируются дожди, может выпасть до 13 миллиметров осадков. В связи с этим жителей и гостей столицы призывают пересесть с авто на городской транспорт. Дептранс напомнил, что в дождь поездки рискованнее, между колесами и асфальтом возникает прослойка воды, которая ухудшает сцепление.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в эфире радио КП рассказал, что север европейской части страны покроет снегом к середине недели. При этом столица сейчас находится в теплом секторе циклона. Здесь температура составила на 6 градусов выше нормы, отметил синоптик.

"Завтра начнется изменение циркуляции, постепенное понижение температуры, но еще не очень заметное. В западной половине Москвы будет заметно и на западе ЦФО температура понизится на 3–4 градуса. В послеполуденные часы будет 12–14 градусов", – сказал метеоролог.

По его словам, в среду, 9 октября, ночные температуры опустятся до 3–5 градусов, а днем столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов.

"По сравнению с сегодняшним днем, когда 16–18 ожидается, на 10 градусов рухнет температура", – указал Вильфанд.

Он подчеркнул, что 11 и 12 октября значения составят 13 градусов, ночью будет от 2 до 7 градусов. Синоптик добавил, что устойчивый переход через ноль градусов начнется только в ноябре.

Также, как сообщил Вильфанд, нынешняя зима в центре Европейской России прогнозируется умеренной. В этом сезоне ожидаются сильные похолодания и потепления, заключил метеоролог.

Между тем зимняя погода установилась уже на 40–45% российской территории. Ко второй половине недели снегом будет покрыта вся Якутия, а также 70% Сибирского федерального округа и северная половина Уральского федерального округа.

Первые заморозки прогнозируются в Москве уже на этой неделе. По словам руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова, 8 октября температура воздуха в столице начнет снижаться.

