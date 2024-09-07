Больше 1,5 млн человек поучаствовали в акции "Миллион призов" в первый день голосования

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Свыше 1,5 миллиона москвичей стали участниками акции "Миллион призов" в первый день голосования на выборах депутатов в МГД, рассказал глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

"На 20:00 6 сентября всего приняли участие в акции 1 733 485 человек, стали победителями из них 1 миллион 122 тысячи – это почти 65%. Тысячу рублей выиграли 961 125 человек, три тысячи рублей выиграли 132 тысячи человек, пять тысяч рублей – 28 875 человек", – передает Агентство "Москва" его слова.

К программе все чаще присоединяются благотворительные организации, сообщил Платонов. На первый день заявились 307 организаций-партнеров акции, из которых 118 – это благотворительные фонды.

В столице идет второй день голосования. Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина продлятся до 8 сентября.

Свой голос уже отдали около 2,5 миллиона москвичей. При этом большинство предпочли онлайн-формат голосования – 2,2 миллиона человек.

Первый розыгрыш баллов в рамках программы "Миллион призов" завершился 7 сентября. В основном этапе приняли участие москвичи, проголосовавшие 6 сентября в формате онлайн или через специальный терминал на участке.

