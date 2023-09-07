Психолог объяснил нежелание разведенных мужчин участвовать в воспитании детей

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

В российской культуре нет образа заботливого отца, поэтому мужчины в РФ не желают воспитывать детей после развода, считает социальный психолог Александр Шахов. Его цитирует "Газета.ру".

Эксперт обратил внимание, что даже в отечественных фильмах нет образа отца, который был бы заинтересован в общении с детьми после распада брака.

"Из-за того, что российские мужчины не видят подобную ролевую модель, они не ведут себя таким образом и в реальной жизни", – отметил специалист.

Также, по мнению Шахова, у мужчин нет родительского инстинкта. В свою очередь, мать и ребенок связаны изначально, добавил психолог. Их отношения укрепляет гормон окситоцин, которого в организме мужчины в разы меньше, объяснил он.

По его словам, эмоциональная связь отца и детей появляется только в том случае, если они были желанными.

"Однако в подавляющем большинстве случаев инициатива по рождению детей исходит от матери, потому что таким образом она реализует свою социальную и биологическую программу", – заметил психолог.

Кроме того, когда отношения супругов распадаются, мужчины считают, что на них больше не лежит ответственность за семью, добавил он. Шахов подчеркнул, что в такой ситуации не последнюю роль играет семья, в которой вырос мужчина, поскольку она служит примером.

"Мужчины, у которых в детстве не было папы, не понимают, насколько психологически важно для детей его присутствие в их жизни", – резюмировал эксперт.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала женщинам, как правильно воспитывать сыновей после развода. В частности, при плохом поведении сына женщине не следует сравнивать его со своим бывшим супругом и говорить, что ребенок "пошел в отца".

До этого психолог Юлия Владис уточнила, что при знакомстве детей с отчимом или мачехой не следует представлять их в качестве папы или мамы.

