Психолог заявила, что мужчины не занимаются детьми из-за недостатка отцовского внимания

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Мужчины могут не уделять своему ребенку достаточно внимания, потому что сами недополучили его в детстве от отца. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога и семейного психотерапевта Наталью Наумову.

Отмечается, что в подобных случаях они не знают, как правильно проводить время с ребенком. По словам Наумовой, отцы могут бояться прийти домой, "в шум, крик, где дети ссорятся между собой". Поэтому они стараются больше работать, чтобы внести вклад в семью через обеспечивание детей.

Психолог объяснила, что в таких случаях мужчина должен понять, что с ним происходит. Она подчеркнула, что может потребоваться консультация специалиста.

Ранее Наумова рассказала женщинам, как правильно воспитывать сыновей после развода. В частности, при плохом поведении сына женщине не следует сравнивать его со своим бывшим супругом и говорить, что ребенок "пошел в отца".

До этого психолог Юлия Владис уточнила, что при знакомстве детей с отчимом или мачехой не следует представлять их в качестве папы или мамы, так как это окажется большой ответственностью. По ее словам, ребенок сначала может не принять нового члена семьи.

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