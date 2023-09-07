Прошедшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала сезона

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Ночь на четверг в столичном регионе стала самой холодной с начала сезона, сообщила ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

На ВДНХ минимальная температура ночью 7 сентября составила 8,9 градуса тепла, в Подмосковье было 5,9 градуса. Температура почвы понижалась до 5 градусов.

Позднякова сообщила, что погоду определяла периферия антициклона, поэтому было ветрено. Это, по словам синоптика, и уберегло воздух от сильного выхолаживания в условиях ясного неба.

Она добавила, что ближайшая ночь будет малооблачной, но также ветреной. В целом самой холодной на этой неделе должна быть ночь с пятницы на субботу.

Ранее синоптик "Фобоса" Евгений Тишковец заявил, что столицу ожидает классическое бабье лето с 12 по 21 сентября. По его словам, в эти дни будет солнечно, без осадков, а температурный режим днем будет колебаться в пределах 18–23 градусов.

До этого научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что август в текущем году стал самым теплым в России по итогам наблюдений с 1891 года.



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