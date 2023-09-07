Москвичам рассказали о погоде 7 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 7 сентября, в Москве и области прогнозируется переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов, а в Подмосковье – от 13 до 18 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик "Фобоса" Евгений Тишковец заявил, что столицу ожидает классическое бабье лето с 12 по 21 сентября. По его словам, в эти дни будет солнечно, без осадков, а температурный режим днем будет колебаться в пределах 18–23 градусов.

До этого научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что август в текущем году стал самым теплым в России по итогам наблюдений с 1891 года.



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