До 20 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Москве 7 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в четверг, 7 августа, составит от 18 до 20 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами – сильный. Возможна гроза.

В Подмосковье воздух прогреется от 18 до 23 градусов, в некоторых районах возможны осадки.

На территории Московского региона будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

В ГУ МЧС России по столице предупредили жителей города о сильных дождях 7 августа до 18:00. Автомобилистам порекомендовали избегать резких маневров. Также горожан призвали не оставлять детей без присмотра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что прогнозируемое понижение температуры воздуха в Подмосковье с 7 августа и осадки не окажут значительного влияние на температуру воды в регионе. По его словам, купальный сезон в Москве и области продолжится, так как температура воды в регионе сохраняется на уровне от 18 до 24 градусов тепла.