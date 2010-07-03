Москвичам рекомендовали арт-терапию для лечения депрессии и нарушений сна

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жителям столицы, которые страдают от фобий, депрессий или нарушений сна, рекомендуют пройти курс арт-терапии, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника участкового отдела "Головинский" Московской службы психологической помощи населению Ирину Аксенову.
По ее мнению, метод арт-терапии универсален, не имеет противопоказаний и может применяться для всех возрастов. Его используют для лечения тревожных состояний, депрессии, фобии, посттравматических расстройств и синдрома хронической усталости.
"Арт-терапией можно заниматься самостоятельно, однако выбор конкретного метода определяется ведущим психологом индивидуально с учетом запроса клиента", – рассказала Аксенова.
По ее словам, такие занятия помогают человеку разобраться в себе, освобождают от стресса и развивают творческие навыки. Это происходит потому, что в процессе рисования внимание направлено на рисунок, а часто повторяющиеся движения расслабляют и успокаивают.
"Рисование стимулирует работу левого полушария, пробуждая творческие навыки и интуицию", – добавила Аксенова.
Между тем, в столичном Депздраве рассказали, что кошачье мурлыканье благотворно влияет на нервную систему и психику человека. По словам специалистов, дело в частоте колебаний звуков мурлыканья в диапазоне 20-44 Гц. Оно включает терапевтический эффект, схожий с лечебным воздействием ультразвука на человека.
Ранее в министерстве здравоохранения Московской области заявили, что справиться с плохим настроением во время холодной дождливой погоды поможет смена имиджа, яркие краски в гардеробе и интерьере, перестановка в доме и регулярные занятия спортом.
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