Ученые создали браслет для контроля эмоций

Британские ученые создали браслет, который помогает своему владельцу контролировать эмоции, сообщает портал EurekAlert. Устройство меняет цвет, нагревается, сжимается и вибрирует, реагируя на изменения эмоционального фона владельца.
Браслет работает автономно и не нуждается в подключении к компьютеру или мобильным гаджетам. Его обладатель будет реагировать на сигналы и усиливать контроль над своим состоянием. Ожидается, что таким образом устройство сможет помочь людям, страдающим от депрессии, повышенной тревожности и биполярных расстройств.
Во время тестирования добровольцы носили браслет от 8 до 16 часов. За это время устройство подавало сигналы 4–8 раз, сообщая об изменениях эмоционального фона во время беседы, рабочего процесса, просмотра фильмов, игры в баскетбол и проведения досуга.
В результате участники эксперимента стали лучше концентрироваться на своем эмоциональном состоянии и причинах его изменения.
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