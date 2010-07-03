Ученые создали браслет для контроля эмоций

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Британские ученые создали браслет, который помогает своему владельцу контролировать эмоции, сообщает портал EurekAlert. Устройство меняет цвет, нагревается, сжимается и вибрирует, реагируя на изменения эмоционального фона владельца.

Браслет работает автономно и не нуждается в подключении к компьютеру или мобильным гаджетам. Его обладатель будет реагировать на сигналы и усиливать контроль над своим состоянием. Ожидается, что таким образом устройство сможет помочь людям, страдающим от депрессии, повышенной тревожности и биполярных расстройств.

Во время тестирования добровольцы носили браслет от 8 до 16 часов. За это время устройство подавало сигналы 4–8 раз, сообщая об изменениях эмоционального фона во время беседы, рабочего процесса, просмотра фильмов, игры в баскетбол и проведения досуга.

В результате участники эксперимента стали лучше концентрироваться на своем эмоциональном состоянии и причинах его изменения.

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