Huawei представила новую линейку умных очков

Компания Huawei вместе с южнокорейским брендом Gentle Monster представили новую линейку "умных" очков. Об этом сообщается в Twitter Huawei Mobile.

На первый взгляд аксессуар не демонстрирует никаких новшеств, однако в "умных" очках появился уникальный динамик, с помощью которого можно совершать вызовы и работать с голосовым помощником. Кроме того, подключиться к таким очкам можно будет через Bluetooth, что позволит прослушивать музыку.

Помимо этого, новое устройство защищено от влаги и пыли по стандарту IP67. Дата выхода модного аксессуара планируется на начало лета 2019 года.

The future is now! Together with Gentle Monster we have joined forces to take your wearable intelligence to the next level with #HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR. pic.twitter.com/MrgO2esXK4