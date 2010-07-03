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13:38

Huawei представила новую линейку умных очков

технологии

13:38

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Фото: Huawei

Компания Huawei вместе с южнокорейским брендом Gentle Monster представили новую линейку "умных" очков. Об этом сообщается в Twitter Huawei Mobile.

На первый взгляд аксессуар не демонстрирует никаких новшеств, однако в "умных" очках появился уникальный динамик, с помощью которого можно совершать вызовы и работать с голосовым помощником. Кроме того, подключиться к таким очкам можно будет через Bluetooth, что позволит прослушивать музыку.

Помимо этого, новое устройство защищено от влаги и пыли по стандарту IP67. Дата выхода модного аксессуара планируется на начало лета 2019 года.


Ранее Huawei презентовала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G. В развернутом виде диагональ экрана нового Mate X достигает восьми дюймов. По утверждению Huawei, гаджет можно зарядить до 85% всего за полчаса. Помимо этого, смартфон оснащен механизмом защиты данных пользователей при помощи шифрования.

По итогам прошлого года Huawei, вместе с Xiaomi и OPPO, вошла в первую пятерку компаний по поставкам смартфонов. Доля компании на рынке выросла до 14,7% с 10,5% в 2017 году.

технологии

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