Huawei представила новый смартфон со складывающимся экраном

Китайская компания Huawei презентовала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G. Представители компании рассказали пользователям о главных преимуществах новой модели в микроблоге Huawei в Twitter.

"Здравствуй, будущее! Встречайте первую модель складного 5G-смартфона Huawei", − говорится в сообщении компании. Как утверждают разработчики, новинка объединила последние достижения в области дизайна и технологий.

#HUAWEIMateX is our most ambitious device to date. The perfect intersection between the future of design and the future of technology. #ConnectingTheFuture #MWC2019 pic.twitter.com/PUipAPKMvX — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 24 февраля 2019 г.



Уточняется, что в развернутом виде диагональ экрана нового Mate X достигает восьми дюймов. По утверждению Huawei, гаджет можно зарядить до 85% всего за полчаса. Помимо этого, смартфон оснащен механизмом защиты данных пользователей при помощи шифрования.

По итогам прошлого года Huawei, вместе с Xiaomi и OPPO, вошла в первую пятерку компаний по поставкам смартфонов. Доля компании на рынке выросла до 14,7% с 10,5% в 2017 году.

Ранее новинку представила и компания Xiaomi. Стоимость смартфона Mi 9 с тройной камерой, под данным производителя, составит от 450 до 600 долларов.

Эксперты также назвали 20 лучших моделей смартфонов, которые были выпущены за последнее время. Первое место в рейтинге досталось китайскому OnePlus 6T. Специалисты особо похвалили его современный дизайн, качество съемки, работу приложений на Android и мощный аккумулятор.