Huawei представила новый смартфон со складывающимся экраном

Китайская компания Huawei презентовала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G. Представители компании рассказали пользователям о главных преимуществах новой модели в микроблоге Huawei в Twitter.

"Здравствуй, будущее! Встречайте первую модель складного 5G-смартфона Huawei", − говорится в сообщении компании. Как утверждают разработчики, новинка объединила последние достижения в области дизайна и технологий.

#HUAWEIMateX is our most ambitious device to date. The perfect intersection between the future of design and the future of technology. #ConnectingTheFuture #MWC2019 pic.twitter.com/PUipAPKMvX