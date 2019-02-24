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21:16

Huawei представила новый смартфон со складывающимся экраном

технологии за рубежом

21:16

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Фото: huawei.com

Китайская компания Huawei презентовала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G. Представители компании рассказали пользователям о главных преимуществах новой модели в микроблоге Huawei в Twitter.

"Здравствуй, будущее! Встречайте первую модель складного 5G-смартфона Huawei", − говорится в сообщении компании. Как утверждают разработчики, новинка объединила последние достижения в области дизайна и технологий.


Уточняется, что в развернутом виде диагональ экрана нового Mate X достигает восьми дюймов. По утверждению Huawei, гаджет можно зарядить до 85% всего за полчаса. Помимо этого, смартфон оснащен механизмом защиты данных пользователей при помощи шифрования.

По итогам прошлого года Huawei, вместе с Xiaomi и OPPO, вошла в первую пятерку компаний по поставкам смартфонов. Доля компании на рынке выросла до 14,7% с 10,5% в 2017 году.

Ранее новинку представила и компания Xiaomi. Стоимость смартфона Mi 9 с тройной камерой, под данным производителя, составит от 450 до 600 долларов.

Эксперты также назвали 20 лучших моделей смартфонов, которые были выпущены за последнее время. Первое место в рейтинге досталось китайскому OnePlus 6T. Специалисты особо похвалили его современный дизайн, качество съемки, работу приложений на Android и мощный аккумулятор.

технологии за рубежом

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