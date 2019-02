Xiaomi представила смартфон с тройной камерой

Фото: ТАСС/Andy Wong/AP

Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 9 с трехмодульной камерой. Стоимость модели составит от 450 до 600 долларов.

Как сообщает портал The Verge, смартфон создан на базе процессора Snapdragon 855 от Qualcomm. Телефон будет доступен в версиях с шестью или 12 гигабайтами оперативной памяти. Объем постоянной памяти составит 256 гигабайт.

Основная камера модели трехмодульная с разрешением 48, 12 и 16 мегапикселей. Кроме этого, у модели и фронтальная камера с разрешением в 20 мегапикселей. Аккумулятор можно будет полностью зарядить за 40 минут.

Ранее эксперты выявили 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Лидером стал китайский OnePlus 6T. Специалисты отметили современный дизайн, качество съемки, качественную работу приложений на Android и мощный аккумулятор. Кроме того, смартфон выгодно отличается от конкурентов своей стоимостью.

Второе место занял iPhone XR, который оказался лучшим в линейке американской компании. Тройку замкнули Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. В список попали несколько моделей Samsung: Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Из Apple в перечне оказались iPhone 7 Plus, 8 и 8 Plus, X, XS и XS Max. От Motorola в рейтинге отметили Moto Z3 и Мото G6. Южнокорейская LG представлена моделями V40 и G7. Эксперты оценили HTC U12 + и Huawei Mate 20 Pro.

В начал 2019 года в Сети появился список популярных смартфонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Рейтинг составили эксперты компании Statista. Самым вредным оказался смартфон Xiaomi Mi A1 с уровнем излучения в 1,75 ватта на килограмм. Второе место антирейтинга занял OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм). А третье место заняла модель Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм).