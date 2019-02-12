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12 февраля, 11:35

Попали в Сеть: 11 гаджетов использует каждая десятая семья для выхода в интернет

технологии

12 февраля, 11:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В прошлом году жители столицы для выхода в интернет в домашних условиях чаще всего использовали смартфоны и компьютеры. При этом в каждой десятой семье для этого использовали не менее 11 гаджетов, свидетельствуют данные анализа, который провела МГТС.

"В сети МГТС в прошлом году было зарегистрировано 10 миллионов устройств, с которых столичные жители периодически выходили в интернет. Каждая десятая семья использовала более 10 гаджетов дома и только у 1 процента было что-то одно", – приводит сообщение пресс-службы МГТС Агентство "Москва".

Как отмечается, клиенты МГТС чаще выходили в интернет со смартфона (40 процентов), компьютера или ноутбука (25 процентов). Всего 12 процентов выходили в интернет с планшета. По данным МГТС, около 17% всех устройств пришлось на умные устройства.

Ранее в Сети появился список популярных смартфонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Рейтинг составили эксперты компании Statista. Самым вредным оказался смартфон Xiaomi Mi A1 с уровнем излучения в 1,75 ватта на килограмм. Второе место антирейтинга занял OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм). А третье место заняла модель Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм).

технологии

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