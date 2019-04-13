7 спортивных гаджетов, которые действительно нужны

Гаджеты для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни: какие они бывают, сколько стоят и зачем нужны? В нашем сегодняшнем обзоре – только самые интересные и популярные устройства, которые помогут вам сбросить вес, улучшить здоровье и набрать хорошую спортивную форму.

Фото: depositphotos/ AllaSerebrina

Несмотря на то, что в 2019 году февраль продлился почти 60 дней, мы еще надеемся на приход весны и, возможно, даже лета. А как всем известно, весна – отличное время, чтобы начать новый, активный и здоровый образ жизни. Заняться ходьбой, бегом, сесть на велосипед, пойти, наконец, в бассейн. А индустрия "высоких технологий" готова помочь (хотя и не бесплатно) всем зожникам в этом начинании.

Устройства для спорта и здоровья можно разделить на профессиональные (спортивные и медицинские) и те, которые рассчитаны на массовую аудиторию. Первые предназначены для профессиональных спортсменов и использование под наблюдением врачей. На них мы останавливаться не будем, а вот о "носимых устройствах" для самого широкого круга пользователей остановимся подробно.

Начнем с главного девайса всех спортсменов-любителей – фитнес-трекера. Точнее, с самой популярной его разновидности – фитнес-браслета.

Xiaomi Mi Band 3



Безусловно, самыми популярными фитнес-браслетами в мире сейчас являются гаджеты линейки Xiaomi Mi Band. Сочетание хороших пользовательских характеристик и низкой цены сделало эти браслеты настоящим хитом.

Xiaomi Mi Band 3 – самое новое устройство в линейке Mi Band. Начнем с его спортивных возможностей. Mi Band 3 умеет считать пройденные шаги и расстояние, пересчитывать их в калории. Этот фитнес-трекер в состоянии различать медленную ходьбу, быструю, бег, езду на велосипеде. Браслет умеет измерять пульс, контролировать длительность и качество сна. В фирменном приложении Mi Fit можно вручную добавить и другие виды спортивных занятий.

В Mi Band 3 можно принимать душ, плавать и даже погружаться на небольшую глубину. Время автономной работы до 20 дней. Браслет оснащен сенсорным OLED-дисплеем диагональю 0,78 дюйма и на него выводятся не только спортивная статистика, но и дата, день недели, погода, уведомления от приложений смартфона и календаря. Есть секундомер и вибробудильник. При входящем вызове браслет вибрирует, и можно даже сбросить звонок.

Купить Mi Band 3 можно примерно за 1900 рублей.

Fitbit Charge 3



Продукт от одного из первых в мире производителей умных браслетов. Fitbit Charge 3 – устройство более высокого ценового уровня, чем Mi Band 3. У Charge довольно большой дисплей, делающий девайс похожим на умные часы. Браслет оснащен акселерометром, высотомером, датчиком освещенности, встроенным пульсометром с возможностью постоянного измерения пульса. Он умеет автоматически определять разные виды физической активности, в том числе силовые упражнения, ходьбу, бег, велосипед и плавание.

У устройства есть и защита от воды (на глубине до 50 метров). Браслет работает семь дней от одной зарядки. В Charge 3 есть вибробудильник, на экране браслета можно читать уведомления из различных приложений.

Fitbit Charge 3 не просто подсчитывает количество сна, но также может оценить его качество. Отметим очень продуманное приложение для смартфонов, где с браслета собирается и анализируется вся информация.

Цена от 10 тысяч рублей.

Garmin Vívosmart 4



Действительно эффектный и функциональный трекер активности от знаменитого производителя аксессуаров для спортсменов и путешественников. В течение дня устройство подсчитывает шаги, этажи подъема, потраченные калории, время интенсивных занятий и прочее. При использовании для силовых тренировок устройство может запоминать количество упражнений, повторов и подходов, время нагрузки и отдыха. Если вы забудете запустить таймер, то функция Move IQ автоматически определит такие виды нагрузки, как ходьба, плавание, велоспорт и занятия на эллиптическом тренажере. Функция для наблюдения за энергией Body Battery использует ряд показателей (уровень стресса, частоту пульса, качество сна и данные занятий) для измерения запасов энергии организма. Высокие показатели означают, что вы готовы к занятиям, а низкие показатели – что вам стоит расслабиться и отдохнуть перед тренировкой. Датчик Pulse Ox устройства Vívosmart 4 рассчитывает уровень насыщения кислородом крови. Наблюдая за показателем Pulse Ox, можно оценить, насколько хорошо ваш организм усваивает кислород. Плюс, Vivosmart 4 умеет отслеживать периоды поверхностного, глубокого и "быстрого сна".

Разумеется, Vívosmart 4 умеет показать уведомления из приложений. В общем, это очень продвинутый, качественный, но… довольно дорогой фитнес-браслет.

Цена – 15 тысяч рублей.

Умные часы

Для тех, кто считает, что фитнес-браслет – это слишком простое устройство, и хочет получить от носимого девайса максимум, существует такой аксессуар, как умные часы.

Amazfit Bip



Начнем с Amazfit Bip от "дочки" (Huami) уже упоминавшейся компании Xiaomi. Часы имеют цветной дисплей диагональю 1,28 дюйма, который днем работает как e-ink-экран, отражая свет, а ночью или в условиях недостаточной освещенности включает подсветку. Такое решение позволяет продлить время работы. От одной зарядки часы способны работать от 20 до 45 дней в зависимости от нагрузки.

Благодаря встроенному GPS-модулю часы можно использовать как трекер тренировок и записывать пройденные маршруты без использования смартфона. Синхронизация с приложением Mi Fit происходит после подключения часов к смартфону. У девайса имеется защита по стандарту IP68. То есть с Amazfit Bip можно плавать и использовать их под дождем.

В часах много разнообразных спортивных функций: шагомер, отслеживание сердечного ритма (в том числе, в режиме онлайн при тренировках). Часы следят за качеством сна пользователя. Их можно использовать и как вибробудильник. Информация о входящих звонках и уведомления из приложений поступают на экран часов, и некоторые ответные действия можно производить, не доставая смартфон из кармана (например, перевести телефон в беззвучный режим, отклонить звонок).

В Amazfit Bip есть четыре спортивные программы: бег на улице, езда на велосипеде, беговая дорожка, ходьба. В зависимости от активности включаются различные функции и собирается различная информация. Например, при ходьбе активируется GPS и часы записывают трек, оповещая пользователя вибрацией о каждом пройденном километре. При езде на велосипеде часы работают и как спидометр.



Цена Amazfit Bip – от 4,2 тысячи рублей.

Galaxy Watch Active



Новая версия спортивных часов от Samsung по довольно гуманной (для серии Galaxy) цене. У Galaxy Watch Active эффектный круглый аmoled-дисплей. Имеется сенсорное управление и две физические кнопки. Часы поддерживают 39 видов физической активности, автоматически распознавание бега и езды на велосипеде. Есть автоматическая установка на паузу во время тренировки. Защита от воды при давлении до пяти атмосфер, встроенный GPS-модуль, оптический датчик сердечного ритма, отслеживание времени и качества сна. Часы могут мониторить артериальное давление (пока, впрочем, эта экспериментальная опция неактивна) и умеют определять уровень стресса у владельца. Есть микрофон для голосовых команд, модуль NFC с поддержкой бесконтактной платежной системы Galaxy Pay, поддержка большого количества приложений и уведомлений.

Часы совместимы со стандартными (20 миллиметров) ремешками для часов. Среднее время работы без подзарядки около двух суток.

Цена – 17 тысяч рублей.

Apple Watch Series 4



Ну и, наконец, для всех владельцев iPhone есть последняя версия Apple Watch. Часы производятся в двух версиях – 44 и 40 миллиметров и оснащены двухъядерным 64-битным процессором S4. В Series 4 имеется электрический датчик сердечной активности, оптический датчик сердечного ритма, функция обнаружения падения и барометрический высотомер. Водонепроницаемость на глубине до 50 метров. Акселерометр Apple Watch Series 4 может измерять перегрузки до 32 g, есть микрофон, динамик и поддержка платежной системы Apple Pay.

C помощью этих часов можно получать уведомления, читать письма (размеры циферблата вполне позволяют это делать), помечать сообщения и удалять ненужные. Можно отвечать на сообщения и письма, используя голосовой ввод (голос преобразуется в текст) или оставлять голосовые сообщения в мессенджере. Для ответа можно использовать шаблоны: "Да", "Нет", "ОК", "Я сейчас занят" или создать собственные.

С Apple Watch можно звонить и принимать на них звонки: часы позволяют говорить, не используя iPhone. Звук у динамиков довольно громкий. На Apple Watch можно также загружать аудиоконтент, переключать треки, регулировать громкость звука, ставить трек на паузу. Есть, впрочем, нюанс – для подключения к Apple Watch требуются беспроводные наушники.

На Apple Watch можно задать уровень ежедневной активности, исходя из количества калорий, которые вы хотите потратить. Через приложение на iPhone или на экране часов можно увидеть, сколько шагов и какую дистанцию вы прошли, на сколько этажей поднялись. Apple Watch Series 4 регулярно проверяет ваш сердечный ритм. Можете посмотреть, как он менялся в течение дня. А если ваш пульс неожиданно станет очень низким или очень высоким, Apple Watch сразу сообщат вам об этом.

Часы позволяют записывать огромное количество разнообразных тренировок. Кардио, ходьбу, бег, велосипед, эллипсоид, плавание (Apple Watch водонепроницаемы на глубине до 50 метров и способны удалять воду, попавшую в отверстия). Часы также умеют распознавать увеличение активности и переходить в режим тренировки автоматически.

Время автономной работы – около суток. Цена Apple Watch Series 4 – от 32 тысяч рублей. Apple Watch Series 3 – от 23 тысяч рублей.

Что еще может оказаться полезным

Разумеется, наушники. Заниматься спортом под музыку значительно приятнее, чем без нее.

Какие требования к наушникам для занятий спортом:

должны быть беспроводными

должны надежно держаться в ухе

должны быть влагостойкими

должны пропускать внешние звуки (для безопасности тренирующегося)

Таких наушников немало. Мы, например, можем порекомендовать несколько новых, полностью беспроводных моделей с раздельными правым и левым наушниками.



Plantronics BackBeat Fit 3100 – очень удачные новые наушники для занятий спортом. Надежное крепление, влагозащита, до пяти часов работы в режиме прослушивания и до 10 часов дополнительного времени работы при использовании зарядного футляра, возможность слышать окружающие звуки для повышения безопасности во время тренировок. Цена – 9 тысяч рублей.



Jabra Elite Active 65t – гарнитура с отличным звуком, Надежная и удобная посадка в ухе. Защита от влаги и пыли по стандарту IP56. На одной зарядке устройство способно проработать до пяти часов и до 15 часов при использовании карманного зарядного чехла. Цена – от 11 тысяч.



Samsung Galaxy Buds: отметим очень компактный кейс, надежную посадку в ухе, адаптивные микрофоны для работы гарнитуры в шумных местах. Время автономной работы – шесть часов без подзарядки. Поддержка беспроводной зарядки. Сенсорное управление. Цена – 10 тысяч рублей.

Помимо наушников, важным фитнес-аксессуаром можно назвать "умные" беспроводные весы. Такие весы не просто передают в приложения смартфона ваш вес, но и оснащены биоимпедансными датчиками, способными оценивать состав тела с помощью электрического сопротивления. Они определяют индекс массы тела, процент жировой, мышечной и костной ткани и прочие важные параметры тела.

Отметим и такие популярные модели, как Xiaomi Fat Scale 2 (2600 рублей), Huawei AH100 Body Fat Scale (2100 рублей) и Picooc Mini (2100 руб.).

Ну и, наконец, самый дешевый и доступный аксессуар для занятий спортом – это спортивный чехол для смартфона, крепящийся на плечо. Все дело в том, что если установить в ваш смартфон фитнес-приложение или воспользоваться встроенным, которое есть у каждого производителя, то ваш смартфон заменит и фитнес-браслет, и умные часы. Минус только один: с таким чехлом можно заниматься не каждой видом физической активности. Плавать, например, с ним не очень удобно.

Подобные чехлы продают известные производители аксессуаров, такие как Belkin, Griffin, Tribe Casees и десятки малоизвестных китайских компаний.

Желаем всем крепкого здоровья и отличной спортивной формы!