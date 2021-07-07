Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, это происходит благодаря ограничительным мерам и вакцинации.

"В 82 регионах страны заболеваемость растет, но некоторые снижения мы видим только в Москве. Здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения", – сказала она на совещании Владимира Путина с членами правительства РФ.

По мнению Голиковой, эти меры нужно обязательно продолжать.

В столице за последние сутки выявили 5 621 новый случай коронавируса. Госпитализация потребовалась 1 601 человеку, 661 пациент находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За прошедшие сутки в столице скончались 104 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что единственный способ победить пандемию – это вакцинация.

Всего в России за последние сутки подтвердили 23 962 новых случая коронавируса. В Московской области зафиксировали 2 531 случай, в Санкт-Петербурге – 1 906, в Нижегородской области – 477, в Воронежской области – 388.

Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 5 682 634 случая коронавирусной инфекции.

