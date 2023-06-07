Арендные ставки на жилье в России снизились на 10–15% за год

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За год арендные ставки на самые популярные однокомнатные квартиры в крупных российских городах снизились на 10–15%. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на участников рынка недвижимости.

К примеру, в Санкт-Петербурге арендные ставки на подобное жилье упали на 14–15%, в Москве – на 13%, в Красноярске – на 9,1%, в Самаре – на 8,6%.

По мнению гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой, арендные ставки на квартиры в крупных городах просели из-за снижения спроса и увеличения объема предложения.

Ранее сообщалось, что депутаты ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект, который введет лицензии на риелторскую деятельность.

До этого Минстрой РФ разработал законопроект, который закрепит в Жилищном кодексе РФ понятие "краткосрочный найм жилья". В марте 2023 года Конституционный суд РФ постановил, что посуточная сдача квартиры не является такой же услугой, как сдача номера в гостинице.

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