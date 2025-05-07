До 15 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 7 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 13 до 15 градусов тепла установится в Москве в среду, 7 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. В Подмосковье – от 11 до 16 градусов тепла, также местами возможен дождь.

Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о возможных заморозках. По его словам, ночью в четверг, 8 мая, в Подмосковье температура будет опускаться до минус 1 градуса, а днем поднимется до 8–13 градусов. В ночь на пятницу, 9 мая, также возможны заморозки.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что прохладная погода в Москве продлится до 12 мая. Температура воздуха будет примерно 11–13 градусов, что ниже климатической нормы на 5 градусов. Воздух прогреется до 16–17 градусов только к 15–17 мая. Однако ждать всплеска тепла, как это было в апреле, не придется.