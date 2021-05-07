Диетолог объяснила интерес россиян к фастфуду

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Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему среди россиян возросла популярность фастфуда, сообщает "Говорит Москва".

По ее мнению, таким образом многие решили побаловать себя после режима самоизоляции.

"Фастфуд интересен и привлекателен, прежде всего тем, что это быстро, и это не нужно готовить. Тот, который сейчас существует, пользой не отличается", – пояснила эксперт.

Соломатина считает, что вредную еду можно заменить на блюда, которые быстро готовятся, но из полезных продуктов. К примеру, цельнозерновой хлеб может послужить альтернативой белой булке.

"Можно положить рыбу или отварное мясо, лист салата. Томатная паста та же с чесноком, зеленью может быть очень полезной. Вполне можно сделать полезный сэндвич", – отметила специалист.

Ранее врач рассказала, как фастфуд разрушает кости и блокирует рост ребенка. Врач отметила, что вредные продукты всегда оказывают влияние на поведение и образ жизни подростка.

