Диетолог объяснила интерес россиян к фастфуду

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Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему среди россиян возросла популярность фастфуда, сообщает "Говорит Москва".
По ее мнению, таким образом многие решили побаловать себя после режима самоизоляции.
"Фастфуд интересен и привлекателен, прежде всего тем, что это быстро, и это не нужно готовить. Тот, который сейчас существует, пользой не отличается", – пояснила эксперт.
Соломатина считает, что вредную еду можно заменить на блюда, которые быстро готовятся, но из полезных продуктов. К примеру, цельнозерновой хлеб может послужить альтернативой белой булке.
"Можно положить рыбу или отварное мясо, лист салата. Томатная паста та же с чесноком, зеленью может быть очень полезной. Вполне можно сделать полезный сэндвич", – отметила специалист.
Ранее врач рассказала, как фастфуд разрушает кости и блокирует рост ребенка. Врач отметила, что вредные продукты всегда оказывают влияние на поведение и образ жизни подростка.
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