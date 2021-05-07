Еще 2 262 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице от коронавируса вылечились еще 2 262 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 004 060", – говорится в сообщении.

За последние сутки в городе выявили 2 846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1 072 человека. За это время в столице скончались 60 пациентов с пневмонией и подтвержденным результатом теста на COVID-19.

В России за минувшие 24 часа выявили 8 386 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В 1 154 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Ведомство включило в новую версию вакцины "КовиВак" и "Спутник Лайт". Она появилась в разделе по специфической профилактике инфекции у взрослых. При этом из рекомендаций был исключен гидроксихлорохин.